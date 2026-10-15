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Регион
Опубликовано 15 октября, 18:34

«Нокдаун» в эфире: Радио Судного дня выдало пять загадочных слов за день

Радио Судного дня передало слова «Нокдаун» и «Рогожа»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Радио Судного дня вновь вышло в эфир с загадочными посланиями, передав сразу два слова. Новую шифровку зафиксировал ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность таинственной «Жужжалки».

Третий за день сигнал прозвучал 15 октября в 14:41 по московскому времени. Полная комбинация выглядела так: «НЖТИ 29625 НОКДАУН 2567 1173 РОГОЖА 0941 0368».

Причём радиостанция начала проявлять активность ещё днём. В 13:24 она передала сразу два кодовых слова — «мнемосхема» и «хрупоткач». Спустя 25 минут эфир вновь прервался загадочным сообщением «сульфосоль».

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц и большую часть времени издаёт монотонное жужжание. Периодически привычный сигнал сменяется комбинациями букв, цифр и отдельных слов.

«Такелажный дворохрящ» и «краснощёкий бобовнук»: Радио Судного дня не умолкает с ночи
«Такелажный дворохрящ» и «краснощёкий бобовнук»: Радио Судного дня не умолкает с ночи

Ранее Life.ru рассказывал о необычной активности Радио Судного дня 14 октября. Тогда за восемь минут в эфире прозвучали слова «закопунш», «драпотыл» и «волохлев». Последнее из них привлекло внимание созвучием с фамилией украинского военачальника Михаила Драпатого.

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Николь Вербер
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