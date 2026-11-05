Радиостанция УВБ-76 продолжает интриговать слушателей загадочными сообщениями. Согласно данным телеграм-канала, отслеживающего эфир, в 11:15 мск характерный жужжащий маркер прервал работу и голос выдал в эфир шифр «ПОДПУХЛЫЙ».