«ПОДПУХЛЫЙ» неожиданно ворвался в леденящий душу эфир Радио Судного дня
Радиостанция УВБ-76 передала в эфир шифр «ПОДПУХЛЫЙ»
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Радиостанция УВБ-76 продолжает интриговать слушателей загадочными сообщениями. Согласно данным телеграм-канала, отслеживающего эфир, в 11:15 мск характерный жужжащий маркер прервал работу и голос выдал в эфир шифр «ПОДПУХЛЫЙ».
«НЖТИ 79814 ПОДПУХЛЫЙ 2499 5166», — говорилось в сообщении.
Ранее УВБ-76 «вспомнила» итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Сообщение «ДУЧЕ» прозвучало в эфире 2 ноября.