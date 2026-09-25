Грибная ферма в ботинке: Миколог объяснил, как грибок «поедает» ноги заживо

Закрытая осенняя обувь, в которой потеют ноги, становится идеальным инкубатором для грибка. О том, почему в конце сентября растёт число обращений к врачам, в эксклюзивном комментарии Life.ru объяснил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

«На самом деле грибок осенью не активируется, а, наоборот, «уходит в спячку», так как дерматофиты — грибки, которые разрушают кожу и ногти, — любят тепло в районе +25 градусов и высокую влажность. С наступлением прохлады и сухости воздуха их активность падает, зуд и шелушение уменьшаются, и создаётся иллюзия, что проблема ушла», — рассказал миколог.

Рост числа пациентов в этот период эксперт связывает с окончанием отпускного сезона. Люди возвращаются с курортов, где посещали сауны и бассейны, и могут привезти оттуда инфекцию. Одновременно из-за похолодания все переходят на закрытую тёплую обувь.

Влажная, тёплая и тёмная среда — это просто идеальные условия для роста грибков. Поэтому закрытая обувь, в которой нога потеет, становится для них инкубатором. Если брать холода, когда мы уже ходим в тёплой обуви, грибок и правда размножается ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По словам специалиста, даже один заражённый носок способен распространить споры на другие вещи, лежащие рядом в общей куче. Сам ботинок при этом может оставаться источником повторного заражения очень долго.

«Грибки активно формируют споры, которые могут оставаться на поверхности носков и другого белья, а затем переходить на чистые предметы одежды. Обувь — это убежище для грибка. Споры могут сохраняться в ней в жизнеспособном состоянии годами», — предупредил учёный.

Обычная стирка не всегда решает проблему. Большинство людей выбирают режим при 30–40 градусах, чтобы не повредить ткань, однако такой температуры для уничтожения дерматофитов недостаточно.

Отдельные исследования показали, что помогает только стирка при +60 градусах в течение часа. Но даже это не гарантирует полного уничтожения инфекции. Обычный порошок и кондиционер не спасают. Кондиционер вообще может создавать плёнку, которая «консервирует» споры. Замораживание при −20 градусах тоже не работает Никита Комиссаров миколог

Сам по себе грибок ногтей у здорового человека обычно остаётся локальной поверхностной инфекцией: он не попадает в кровь и не поражает внутренние органы. Но для пациентов с диабетом, ВИЧ, а также перенёсших трансплантацию, поражённый ноготь может стать «входными воротами» для более опасных заболеваний. Комиссаров привёл редкий случай, когда у женщины с диабетом инфекция привела к остеомиелиту.

«По сути, грибок ногтей — как хищник, который переваривает хозяина. Это, грубо говоря. С точки зрения биологии гриб выделяет специальные ферменты, которые буквально растворяют плотный роговой слой ногтя, превращая его в питательную кашицу. Это не просто «пятнышко», а активный процесс поедания живого организма», — заключил эксперт.

Ранее дерматолог Светлана Ковалёва назвала главные грибковые места, которые особенно опасны во время отпуска. Инфекцию можно подхватить возле бассейна, в общественном душе, раздевалке или на влажном песке. Зуд, шелушение, покраснение и трещины на стопах требуют обращения к врачу.