Грибная сенсация из Сибири: В Томской области нашли сразу три новых для России вида

Учёные Томского государственного университета обнаружили три вида грибов, которые прежде не фиксировали на территории России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

Самой редкой находкой стала хруплянка чистая Psathyrella immaculata. С момента описания этого вида в 1987 году в базе GBIF было зарегистрировано всего 15 находок, причём все они приходились на Европу.

Теперь в географии хруплянки появилась Томская область. Гриб обнаружили в пойме реки Бакчар неподалёку от Полынянки.

Ещё две российские «премьеры» относятся к семейству паутинников. Thaxterogaster talimultiformis, или паутинник подобный многообразному, учёные называют редким условно-съедобным видом, а Cortinarius radicosissimus, или паутинник глубококорневой, известен лишь по небольшому числу находок. Определить оба вида помог ДНК-анализ.

Одновременно исследователи расширили перечень грибов Томской области сразу на 110 позиций. Теперь региональный список макромицетов насчитывает 1584 вида, благодаря чему область остаётся среди наиболее подробно изученных по составу грибов регионов России.

В работе участвовали специалисты нескольких кафедр Биологического института ТГУ, Ботанического сада, студенты и IT-специалист. Для наиболее сложных образцов привлекали коллег из других российских научных центров и европейских исследователей.

Результаты учёные представили в статье для журнала «Систематические заметки по материалам Гербария им. П. Н. Крылова ТГУ». Ранее специалисты университета уже сообщали о редких микологических находках в регионе, включая виды, прежде не отмечавшиеся в Сибири.

Ранее Life.ru рассказывал, что в национальном парке «Таганай» нашли редчайший гриб, который раньше не встречался в Челябинской области. Пениофореллу претермиссу обнаружили во время планового обследования территории, а специалисты связали её появление с хорошим состоянием местной экосистемы.