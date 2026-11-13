Россияне массово подсели на сушёные грибы — за год их продажи в интернет-магазинах взлетели почти втрое. В октябре спрос на такие заготовки вырос на 176% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Особенно популярны белые грибы и лисички, которые покупают для супов и других домашних блюд.

Вслед за грибами россияне начали активнее запасаться сушёными овощами. Их продажи увеличились на 131%, а в числе фаворитов оказались морковь, свёкла и батат. Такие продукты используют не только для приготовления горячих блюд, но и в качестве приправ и перекусов. Сушёное мясо стали покупать на 90% чаще, а ягоды прибавили в продажах 45%.

Одной из причин продуктового бума стал растущий интерес к здоровому питанию. Как рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, покупатели всё чаще выбирают сушёные ягоды вместо привычных сладостей, а овощные снеки — вместо картофельных чипсов. За последний год спрос на ЗОЖ-продукты в крупных торговых сетях вырос примерно на 20%.

Есть у такой популярности и более практичное объяснение — желание тратить меньше времени на готовку. Сушёные овощи не нужно чистить и нарезать, а грибы могут долго храниться без потери своих основных кулинарных свойств. Такие запасы удобно использовать зимой, когда сезон свежих лесных грибов уже закончился.

Ранее Life.ru сообщал о восьмикратном росте продаж свежих китайских грибов в России в первом полугодии 2026 года. Наиболее заметно вырос интерес к эноки, эринги и шимиджи. Однако исполнительный директор Союза грибоводства Илья Воронцов объяснял столь впечатляющую динамику низкой базой: раньше экзотические виды почти не покупали, а их доля на российском рынке по-прежнему остаётся незначительной.