В России зафиксирован взрывной рост продаж грибов из Китая

Резкий рост продаж китайских грибов, в числе которых эноки, эринги и шимиджи, в России объясняется тем, что раньше их почти не покупали. Об этом URA.ru рассказал исполнительный директор Союза грибоводства Илья Воронцов.

По данным аналитиков, продажи свежих грибов в первом полугодии 2026 года выросли в восемь раз. Однако собеседник издания уверен, что экзотические виды по-прежнему занимают лишь доли процента российского рынка. Покупатели мало знакомы с их вкусом и способами приготовления.

Даже рестораны азиатской кухни часто выбирают шампиньоны — они привычнее и дешевле. Почти все экзотические грибы поступают из-за рубежа, а перевозка свежей продукции повышает цену. Попытки наладить крупное производство в России оказались нерентабельными из-за слабого спроса.

Однако под видом консервированных груздей в российских магазинах в большинстве случаев продаются китайские грибы шиитаке. Аналогичная ситуация и с опятами: вместо них в консервах и заморозке часто продаются фламмулины.