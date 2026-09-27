Продажа грибных мест: Тихая охота за лешьим мясом стала новым бизнесом

В России начали зарабатывать на продаже грибных мест: любители тихой охоты отмечают урожайные точки, а затем предлагают их координаты другим грибникам за деньги. Цена одной такой наводки составляет от 200 до 1000 рублей, сообщает Mash Money.

В Ленинградской области за тысячу рублей продавцы обещают прислать точные координаты и объяснить, как лучше добраться до места. Основной улов — белые и боровики, однако также могут попасться подосиновики и моховики. В качестве подтверждения авторы объявлений публикуют свежие фотографии собранных грибов.

Столько же просят за маршрут по сосновому лесу в районе Петергофа. Продавец утверждает, что обнаружил место пять лет назад и с тех пор каждый год возвращается оттуда с богатым урожаем. Добраться до точки, по его словам, можно пешком или на велосипеде.

Есть предложения и дешевле. За 499 рублей жителям Петербурга и Ленобласти обещают сразу 11 грибных локаций. Автор намерен продать координаты только 15 желающим, после чего удалить объявление. В Удмуртии подобная услуга стоит всего 200 рублей: если указанное место окажется пустым, продавец обещает присылать новые точки, пока клиент не наполнит корзину.

Некоторые грибники пошли ещё дальше и превратили координаты в полноценный цифровой продукт. Для Москвы и области за тысячу рублей предлагают пожизненный доступ к интерактивной карте, на которой собрано более 27 тысяч точек по всей России. Сервис позволяет посмотреть фотографии, историю урожая и отфильтровать места по видам грибов.

Гарантий богатого улова при этом никто не даёт. Даже проверенная точка может оказаться пустой из-за погоды, времени сбора или состояния леса. Фактически покупатель платит лишь за информацию о месте, где ранее находили грибы.

А для тех, кто не хочет покупать чужие координаты, биолог назвал самые грибные места Подмосковья в сентябре и объяснил, где искать урожай. Эксперт также напомнил об опасных двойниках и посоветовал не брать гриб, если есть сомнения в его съедобности.