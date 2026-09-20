Грибные места не сдаст: Миколог рассказала, где нейросеть подведёт в лесу

Нейросети не способны самостоятельно находить скрытые грибные места и могут ошибаться при определении вида по фотографии. Об этом RT рассказала член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струг.

По словам специалиста, искусственный интеллект может дать лишь общие ориентиры. Например, подсказать, что осенние опята стоит искать на деревьях, пнях и валежнике в лиственных лесах, а также проанализировать карты и указать районы с подходящими условиями.

«А вот конкретные грибные места ИИ вам точно не покажет. Единственное исключение — если кто-то уже выложил в интернете фотографию с прикреплённой геолокацией», — объяснила Струг.

С определением находки по снимку эксперт также советует быть осторожнее. Внешний вид одного вида способен заметно меняться в зависимости от условий произрастания, тогда как разные грибы порой оказываются очень похожими друг на друга.

В качестве примера Струг привела белый гриб: его окраска может варьироваться от почти белой до охристо-коричневой. Из-за этого нейросеть способна принять представителей одного вида за разные или ограничиться определением семейства.

Тем, кто хочет проверить гриб по фотографии, миколог рекомендует использовать международную платформу iNaturalist, где наблюдения изучают в том числе специалисты. Для определения важно снять находку сверху, снизу и сбоку, показать ножку, пластинки или губчатый слой, а также субстрат и растущие рядом деревья.

При этом главным способом научиться находить грибы Струг назвала собственный опыт. Чем чаще человек ходит в лес, тем лучше начинает понимать особенности местности и замечать места, где могут скрываться определённые виды.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Томской области обнаружили сразу три вида грибов, ранее не отмечавшихся в регионе. Необычные находки сделали местные микологи во время полевых исследований. Специалисты продолжают изучать распространение грибов в Сибири и отмечают, что такие открытия помогают точнее оценивать видовое разнообразие региона.