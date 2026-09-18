Пенсионерка из Волгограда умерла в реанимации после отравления грибами

В Волгограде скончалась 62-летняя женщина, госпитализированная с признаками отравления грибами. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

Пациентку доставили в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «токсическое действие, вызванное отравлением грибами», пишет местное издание «Городские вести». В областном комитете здравоохранения сообщили журналистам, что женщина также страдала тяжёлым заболеванием, поэтому точную причину смерти установит экспертиза.

«Врачи делали всё возможное для сохранения жизни и здоровья, в том числе она была проконсультирована со всеми профильными специалистами», — рассказали в облздраве.