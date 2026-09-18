Пенсионерка из Волгограда умерла в реанимации после отравления грибами
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В Волгограде скончалась 62-летняя женщина, госпитализированная с признаками отравления грибами. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.
Пациентку доставили в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «токсическое действие, вызванное отравлением грибами», пишет местное издание «Городские вести». В областном комитете здравоохранения сообщили журналистам, что женщина также страдала тяжёлым заболеванием, поэтому точную причину смерти установит экспертиза.
«Врачи делали всё возможное для сохранения жизни и здоровья, в том числе она была проконсультирована со всеми профильными специалистами», — рассказали в облздраве.
Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина и двое детей восьми и десяти лет умерли после возможного пищевого отравления в Калининске Саратовской области. Причиной трагедии могла стать колбаса, которую съели члены семьи.
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