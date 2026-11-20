Отмена рождественских ярмарок в Германии может быть связана в том числе с крупными расходами на поддержку Украины. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог, профессор политологии Финансового университета Александр Шатилов, сравнивший Владимира Зеленского с Гринчем.

Конечно, расходы Европы, в частности Германии, на поддержку Украины сейчас колоссальные. Это бьёт в том числе по социальным расходам, по оформлению городов и проведению праздничных мероприятий. Требуются сметы, расходы сокращаются, и деньги переправляются, что называется, на восток. Рождественские ярмарки в Европе — уже традиция, все эти украшения, жители не поймут, как без этого. Александр Шатилов Политолог

По словам Шатилова, европейским властям приходится пересматривать бюджеты, сокращать отдельные статьи расходов и направлять средства на восток. При этом рождественские ярмарки и праздничное украшение улиц давно стали важной частью жизни немецких городов.

Однако поддержку Киева политолог не считает единственным объяснением происходящего. Он полагает, что Германия и другие европейские страны столкнулись с более глубокими экономическими проблемами, включая снижение производительности труда.

Шатилов также связал ситуацию с изменением отношения к работе и традиционным ценностям. По его оценке, Германия постепенно утрачивает прежние экономические преимущества, а её социально-экономическое положение становится всё более сложным.

Кроме того, эксперт допустил, что на масштабы рождественских торжеств может влиять стремление властей к политкорректности. По его предположению, некоторые чиновники могут предпочитать более сдержанное празднование, чтобы не задевать чувства представителей других религий.

«Думаю, здесь ещё не исключен эффект избыточной политкорректности. Когда германские власти, дабы не обидеть «новых немцев» (в основном мусульманского происхождения), стараются снизить рождественский эффект внутри страны и более скромно отмечать данный праздник», — пояснил собеседник Life.ru.

Подводя итог, политолог сравнил украинского лидера с персонажем, похитившим Рождество.

«То есть действительно, Зеленский как Гринч сейчас — украл Рождество у немцев, а украинцы как его помощники», — заключил Шатилов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии отменили не менее девяти рождественских ярмарок и зимних мероприятий. Среди причин назывались нехватка муниципальных средств, подорожание мер безопасности, проблемы с площадками и дорожные работы. В отдельных городах праздничные мероприятия продолжат проводить.