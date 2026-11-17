«Деньги заканчиваются»: Политолог раскрыл, когда Германия прекратит поддерживать Украину
Политолог Рар: Германия готова помогать Украине вплоть до её капитуляции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Германия продолжит выделять деньги Украине, пока Киев не согласится на капитуляцию, считает политолог Александр Рар. По его мнению, Берлин попытается убедить страны ЕС взять на себя больше расходов, но и сам будет готов платить из принципа.
«Мы видим, как складывается картина вокруг Украины — у европейских стран заканчиваются деньги на поддержку Киева», — заявил собеседник NEWS.ru.
Из-за финансовых трудностей часть стран ЕС уже отходит от поддержки Киева. Среди европейцев есть и те, кто призывает присоединиться к переговорам о прекращении боевых действий. У Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши другой настрой. Они готовы поддерживать Украину, чтобы она продолжала боевые действия, отметил эксперт.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если все 27 стран не согласятся разделить расходы на помощь Украине. Премьер Словакии Роберт Фицо отказался выделять деньги Киеву и напомнил о праве вето. А бывший премьер Украины Николай Азаров обвинил Мерца в давлении на страны ЕС.