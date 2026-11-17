Германия продолжит выделять деньги Украине, пока Киев не согласится на капитуляцию, считает политолог Александр Рар. По его мнению, Берлин попытается убедить страны ЕС взять на себя больше расходов, но и сам будет готов платить из принципа.

«Мы видим, как складывается картина вокруг Украины — у европейских стран заканчиваются деньги на поддержку Киева», — заявил собеседник NEWS.ru.