Требование прекратить помощь Украине может сыграть на руку премьеру Италии Джордже Мелони, считает журналист-международник Сергей Латышев. По его мнению, сделка, которую политику предложил лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи, даёт повод пересмотреть отношения Рима с Киевом.

«Иногда шантаж бывает своевременным и даже во благо: когда самому что-то хочется сделать, но в то же время и колется», — подчеркнул обозреватель «Царьграда».

Он предположил, что Мелони и лидер «Национального будущего» могли заранее обсудить условия сделки. Эксперт обратил внимание, что итальянский премьер уже давно избегает Владимира Зеленского.