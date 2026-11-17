«Шантаж во благо»: Мелони может лишить Украину помощи ради сохранения власти
Обозреватель Латышев: Мелони может принять требование прекратить помощь Украине
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Требование прекратить помощь Украине может сыграть на руку премьеру Италии Джордже Мелони, считает журналист-международник Сергей Латышев. По его мнению, сделка, которую политику предложил лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи, даёт повод пересмотреть отношения Рима с Киевом.
«Иногда шантаж бывает своевременным и даже во благо: когда самому что-то хочется сделать, но в то же время и колется», — подчеркнул обозреватель «Царьграда».
Он предположил, что Мелони и лидер «Национального будущего» могли заранее обсудить условия сделки. Эксперт обратил внимание, что итальянский премьер уже давно избегает Владимира Зеленского.
Ранее Роберто Ванначчи назвал условия, на которых готов поддержать правительство Джорджи Мелони. Отказ от помощи Киеву он объяснил тем, что конфликт, по его оценке, ослабляет Европу.