NYT заявила об «итальянизации» европейской политики
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Европейские государства всё чаще допускают крайне правые политические силы к управлению страной, следуя примеру Италии. Процесс, который начался там ещё в 1990-х годах, постепенно меняет политический ландшафт всего континента. К такому выводу пришёл обозреватель The New York Times Джейсон Хоровиц в статье об «итальянизации» европейской политики.
Автор связывает начало этого процесса с премьерством Сильвио Берлускони. В 1994 году он включил крайне правые партии в правящую коалицию, фактически разрушив существовавшее после Второй мировой войны политическое табу на их участие в управлении государством. Сам политик впоследствии признавал, что своим решением помог этим силам получить легитимность.
«Мы впустили их в правительство в 1994 году и легитимизировали их», — приводит Хоровиц слова Берлускони.
По оценке журналиста, итальянский опыт продемонстрировал, как ранее изолированные политические движения могут постепенно укреплять позиции и добиваться признания. Одним из наиболее заметных результатов этого процесса стало назначение Джорджи Мелони премьер-министром Италии в 2022 году. В молодости она состояла в движении, связанном с политическим наследием Бенито Муссолини, однако впоследствии смогла возглавить правительство и выстроить отношения с европейскими партнёрами.
Хоровиц обращает внимание, что после прихода к власти Мелони не стала проводить радикальный пересмотр внешнеполитического курса Италии. Она сохранила поддержку Украины и продолжила сотрудничество с Евросоюзом, в том числе из-за финансовой зависимости страны от европейских механизмов поддержки. В результате итальянский премьер продемонстрировала другим правым политикам, что можно прийти к власти, не теряя международного признания.
Похожий сценарий может реализоваться и в Испании. На предстоящих выборах крайне правая партия Vox, выступающая против миграции и ряда направлений политики Евросоюза, рассчитывает получить возможность войти в правительство вместе с консерваторами. Представитель политической силы Карлос Флорес назвал Мелони примером для подражания и выразил надежду, что испанские правые смогут повторить её успех.
Ранее Life.ru сообщал о конфликте внутри итальянской правящей коалиции из-за Украины. В октябре Джорджа Мелони сделала замечание своему заместителю Маттео Сальвини после его призыва прекратить поставки оружия Киеву. Премьер предупредила, что подобные заявления создают проблемы для правительства, демонстрируя, насколько непросто итальянским правым удерживать единую политическую линию.