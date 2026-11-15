Европейские государства всё чаще допускают крайне правые политические силы к управлению страной, следуя примеру Италии. Процесс, который начался там ещё в 1990-х годах, постепенно меняет политический ландшафт всего континента. К такому выводу пришёл обозреватель The New York Times Джейсон Хоровиц в статье об «итальянизации» европейской политики.

Автор связывает начало этого процесса с премьерством Сильвио Берлускони. В 1994 году он включил крайне правые партии в правящую коалицию, фактически разрушив существовавшее после Второй мировой войны политическое табу на их участие в управлении государством. Сам политик впоследствии признавал, что своим решением помог этим силам получить легитимность.

«Мы впустили их в правительство в 1994 году и легитимизировали их», — приводит Хоровиц слова Берлускони.

По оценке журналиста, итальянский опыт продемонстрировал, как ранее изолированные политические движения могут постепенно укреплять позиции и добиваться признания. Одним из наиболее заметных результатов этого процесса стало назначение Джорджи Мелони премьер-министром Италии в 2022 году. В молодости она состояла в движении, связанном с политическим наследием Бенито Муссолини, однако впоследствии смогла возглавить правительство и выстроить отношения с европейскими партнёрами.

Хоровиц обращает внимание, что после прихода к власти Мелони не стала проводить радикальный пересмотр внешнеполитического курса Италии. Она сохранила поддержку Украины и продолжила сотрудничество с Евросоюзом, в том числе из-за финансовой зависимости страны от европейских механизмов поддержки. В результате итальянский премьер продемонстрировала другим правым политикам, что можно прийти к власти, не теряя международного признания.

Похожий сценарий может реализоваться и в Испании. На предстоящих выборах крайне правая партия Vox, выступающая против миграции и ряда направлений политики Евросоюза, рассчитывает получить возможность войти в правительство вместе с консерваторами. Представитель политической силы Карлос Флорес назвал Мелони примером для подражания и выразил надежду, что испанские правые смогут повторить её успех.