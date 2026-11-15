Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытаются навязать странам Евросоюза дальнейшее финансирование Украины, фактически угрожая им потерей бюджетных средств. С такой критикой выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.

По его мнению, руководство ЕС позволяет себе чрезмерно жёсткое давление на государства объединения. Особое возмущение Азарова вызвала позиция немецкого канцлера, который увязал утверждение семилетнего бюджета Евросоюза с обязательствами всех стран продолжать финансовую поддержку Киева. Экс-премьер назвал подобный подход наглым и предупредил, что последствия могут ощутить государства, зависящие от европейских субсидий.

«Урсула фон дер Ляйен, от которой зависит финансирование киевского режима, или господин Мерц прямо высказываются, даже не шифруются, достаточно нагло себя ведут по отношению к членам Европейского союза», — заявил Азаров.

Угроза блокировки общего бюджета особенно чувствительна для стран, получающих дотации на развитие экономики и инфраструктуры. В случае провала бюджетных переговоров согласование будущих выплат может оказаться под вопросом.

Однако позиция Берлина уже встретила сопротивление. Азаров напомнил об ответе премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отказался участвовать в новых программах финансирования Киева. Словацкий лидер указал, что Братислава обладает таким же правом вето, как и Германия, и тоже способна заблокировать европейский бюджет.

Поводом для конфликта стало письмо Мерца председателю Евросовета Антониу Коште. Канцлер пригрозил не поддержать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если все государства объединения не договорятся о совместном финансировании Украины. Берлин объясняет свою позицию необходимостью справедливого распределения финансовой нагрузки.