Среди нынешних европейских лидеров трудно назвать подходящего собеседника для переговоров по Украине, учитывая уровень их вменяемости. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я не знаю, кто из нынешних лидеров [европейских стран] может быть вменяемым собеседником», — сказал министр в беседе с ТАСС.

Лавров привёл в пример разговор с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. По его словам, немецкий коллега не объяснил, почему расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» длится уже четыре года. Для сравнения Лавров упомянул инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига — его обстоятельства выяснили за несколько дней.

Министр также напомнил, что Европа неоднократно получала возможность выступить посредником в украинском урегулировании. В феврале 2014 года Польша, Франция и Германия стали гарантами соглашения между Виктором Януковичем и оппозицией. Однако уже следующим утром, по словам Лаврова, на Украине произошёл госпереворот.

Ранее Life.ru сообщал, что состав европейской делегации для переговоров по Украине напомнил Лаврову басню Ивана Крылова «Квартет». В команду планируют включить представителей Германии, Великобритании и Франции, а также Италии или Польши. Кроме того, предполагается участие представителей Еврокомиссии и Евросовета.