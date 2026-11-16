Лавров вспомнил басню Крылова «Квартет», говоря о переговорщиках ЕС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично оценил состав европейской команды для переговоров по Украине, вспомнив басню Ивана Крылова «Квартет». Такое сравнение дипломат привёл в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.
«Я не знаю, Иван Андреевич Крылов про квартет как-то писал. Посмотрим», — заметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Поводом для литературной аналогии стал многочисленный состав будущей европейской делегации. Как перечислил Лавров, в неё намерены включить представителей Великобритании, Франции и Германии, а также Польши или Италии. Кроме того, за столом переговоров хотят видеть представителей Евросовета и Еврокомиссии.
В басне «Квартет» Крылов высмеивает персонажей, которые пытаются наладить совместную игру, постоянно меняясь местами, но так и не добиваются результата. Произведение заканчивается знаменитой моралью о том, что одной перестановкой участников недостаток мастерства не исправить.
Между тем 16 ноября в Еврокомиссии подтвердили готовность присоединиться к следующим переговорам по украинскому урегулированию. Европейскую сторону намерены представить делегацией из пяти стран — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши — и двух институтов ЕС.
При этом участие Европы в переговорах с Москвой пока не согласовано. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона не давала согласия на расширение действующего трёхстороннего формата с участием России, США и Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что европейские переговорщики так и не вышли на связь с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября сообщил, что представители ЕС не обращались к российской стороне для организации контактов.
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