Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично оценил состав европейской команды для переговоров по Украине, вспомнив басню Ивана Крылова «Квартет». Такое сравнение дипломат привёл в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

«Я не знаю, Иван Андреевич Крылов про квартет как-то писал. Посмотрим», — заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для литературной аналогии стал многочисленный состав будущей европейской делегации. Как перечислил Лавров, в неё намерены включить представителей Великобритании, Франции и Германии, а также Польши или Италии. Кроме того, за столом переговоров хотят видеть представителей Евросовета и Еврокомиссии.

В басне «Квартет» Крылов высмеивает персонажей, которые пытаются наладить совместную игру, постоянно меняясь местами, но так и не добиваются результата. Произведение заканчивается знаменитой моралью о том, что одной перестановкой участников недостаток мастерства не исправить.

Между тем 16 ноября в Еврокомиссии подтвердили готовность присоединиться к следующим переговорам по украинскому урегулированию. Европейскую сторону намерены представить делегацией из пяти стран — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши — и двух институтов ЕС.

При этом участие Европы в переговорах с Москвой пока не согласовано. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона не давала согласия на расширение действующего трёхстороннего формата с участием России, США и Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что европейские переговорщики так и не вышли на связь с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября сообщил, что представители ЕС не обращались к российской стороне для организации контактов.