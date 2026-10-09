Перебои с электричеством, водоснабжением и канализацией в Киеве могут привести к серьёзным санитарным последствиям, особенно с наступлением холодов. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, восстановление коммунальной инфраструктуры должно стать первоочередной задачей городских властей.

Древнерусский город Киев был столицей Российского государства примерно 200 лет, и с ним связаны судьбоносные события нашей цивилизации — это Крещение Руси в 988 году. Более тысячи лет он является нравственным и духовным центром, вокруг которого крутится культура огромной цивилизации. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования

Онищенко подверг резкой критике украинское руководство и европейских политиков, в частности президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя дипломатической службы ЕС Каи Каллас, заявив, что сложившаяся ситуация требует прежде всего политического решения. По его мнению, восстановить работу городской инфраструктуры технически возможно, но для этого необходимо наладить энергоснабжение, от которого зависят подача воды, отопление и водоотведение.

При этом эксперт пояснил, что последствия отключения электричества для канализации зависят от устройства конкретных участков системы. Самотёчные сети способны продолжать работу, тогда как напорные участки, использующие насосы, остановятся. Однако главной проблемой Онищенко считает возможное прекращение подачи воды в жилые дома.

«Но самое главное не в этом: если в город не будет подаваться вода, то и канализация не нужна будет, ей нечем будет заниматься. Конечно, главное — обеспечить Киев водой», — подчеркнул академик.

Говоря об эпидемиологических рисках, Онищенко обратил внимание на приближение холодов. Он отметил, что похолодание в Киеве обычно наступает несколько позже, чем в Москве, однако даже без чрезвычайных сценариев сезонный рост заболеваемости гриппом способен значительно осложнить ситуацию. Особую тревогу у специалиста вызывают дети и другие уязвимые группы населения. По его оценке, недостаточная вакцинация может усилить последствия распространения инфекции.

Помимо гриппа, эксперт предупредил о возможности распространения кишечных инфекций. Отдельную опасность, по его словам, представляют грызуны, которые при нарушении работы городской инфраструктуры могут активнее осваивать подземные коммуникации, в том числе тоннели метро. Крысы не только переносят возбудителей заболеваний, но и способны повреждать кабели, вызывая дополнительные сбои в работе оборудования.

«Я всё-таки надеюсь, что к этому времени решение вопроса будет найдено в его принципиальном варианте — это проявление законного руководства не только Киевом, но и Украиной как государством», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что канализация Киева временно перестала принимать сточные воды из пригорода. Из-за перебоев с электроснабжением «Киевводоканал» приостановил приём стоков из Борщаговской общины. Одновременно часть населённых пунктов столкнулась с проблемами водоснабжения. После восстановления подачи электричества вода начала постепенно возвращаться, однако для нормализации давления в системе потребовалось дополнительное время.