Привычка переносить грипп на ногах, продолжать работать и заниматься спортом во время болезни способна спровоцировать инфаркт. Об опасности повышенных нагрузок на организм предупредила в беседе с РИА «Новости» врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.

Лёгкое недомогание, насморк и першение в горле не всегда требуют строгого постельного режима. Однако при высокой температуре, ознобе, выраженной слабости и ломоте в мышцах необходимо отказаться от физических нагрузок и обеспечить организму отдых. Во время лихорадки учащается сердцебиение, увеличивается потребность тканей в кислороде и возрастает риск обезвоживания.

Кардиолог сослалась на исследование канадских учёных, согласно которому частота развития острого инфаркта миокарда в первую неделю после выявления гриппа оказалась примерно в шесть раз выше, чем в контрольный период. При этом опасность сердечно-сосудистых осложнений существует не только для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Важный нюанс: риск повышен не только у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. Он значим и для людей, которые до этого считались относительно здоровыми», — подчеркнула Савонина.

Воспалительная реакция при вирусной инфекции способна нарушить стабильность атеросклеротических бляшек. Их разрыв приводит к образованию тромба, который может перекрыть кровоток и спровоцировать инфаркт. Кроме того, инфекция способствует повышению свёртываемости крови и создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

Ещё одним опасным осложнением Савонина назвала миокардит — воспаление сердечной мышцы. Он способен развиться на фоне гриппа, CoViD-19 и других вирусных инфекций. Чтобы не перегружать организм во время болезни, врач рекомендовала соблюдать постельный режим, высыпаться и пить достаточно жидкости.