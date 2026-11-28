Грипп на ногах — удар по сердцу: Работа во время болезни может спровоцировать инфаркт
Кардиолог Савонина предупредила о риске инфаркта из-за гриппа на ногах
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Привычка переносить грипп на ногах, продолжать работать и заниматься спортом во время болезни способна спровоцировать инфаркт. Об опасности повышенных нагрузок на организм предупредила в беседе с РИА «Новости» врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.
Лёгкое недомогание, насморк и першение в горле не всегда требуют строгого постельного режима. Однако при высокой температуре, ознобе, выраженной слабости и ломоте в мышцах необходимо отказаться от физических нагрузок и обеспечить организму отдых. Во время лихорадки учащается сердцебиение, увеличивается потребность тканей в кислороде и возрастает риск обезвоживания.
Кардиолог сослалась на исследование канадских учёных, согласно которому частота развития острого инфаркта миокарда в первую неделю после выявления гриппа оказалась примерно в шесть раз выше, чем в контрольный период. При этом опасность сердечно-сосудистых осложнений существует не только для пациентов с хроническими заболеваниями.
«Важный нюанс: риск повышен не только у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. Он значим и для людей, которые до этого считались относительно здоровыми», — подчеркнула Савонина.
Воспалительная реакция при вирусной инфекции способна нарушить стабильность атеросклеротических бляшек. Их разрыв приводит к образованию тромба, который может перекрыть кровоток и спровоцировать инфаркт. Кроме того, инфекция способствует повышению свёртываемости крови и создаёт дополнительную нагрузку на сердце.
Ещё одним опасным осложнением Савонина назвала миокардит — воспаление сердечной мышцы. Он способен развиться на фоне гриппа, CoViD-19 и других вирусных инфекций. Чтобы не перегружать организм во время болезни, врач рекомендовала соблюдать постельный режим, высыпаться и пить достаточно жидкости.
Напомним, 26 ноября Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся сезонном подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. За 46-ю неделю 2026 года в стране зарегистрировали более 608 тысяч случаев респираторных инфекций, включая грипп и CoViD-19. При этом циркуляции новых опасных вирусов специалисты не обнаружили.