Вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от гриппа в зимний сезон, особенно для людей с повышенным риском осложнений. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста распространения респираторных инфекций в Европе.

В Европейском региональном бюро ВОЗ призвали жителей оценить индивидуальные риски заражения и не пренебрегать профилактикой. Особое внимание специалисты рекомендуют уделить пожилым людям, беременным женщинам, маленьким детям и пациентам с хроническими заболеваниями.

«Европейское региональное бюро призывает людей — особенно тех, кто относится к группам риска, — оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — подчеркнули в организации.

В ВОЗ напомнили, что прививка помогает снизить вероятность тяжёлого течения гриппа, госпитализации и смерти. При этом вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения, поэтому специалисты также рекомендуют соблюдать гигиену рук, проветривать помещения и избегать тесных контактов с заболевшими.