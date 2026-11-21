ВОЗ назвала вакцинацию лучшим способом защиты от гриппа зимой
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Вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от гриппа в зимний сезон, особенно для людей с повышенным риском осложнений. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста распространения респираторных инфекций в Европе.
В Европейском региональном бюро ВОЗ призвали жителей оценить индивидуальные риски заражения и не пренебрегать профилактикой. Особое внимание специалисты рекомендуют уделить пожилым людям, беременным женщинам, маленьким детям и пациентам с хроническими заболеваниями.
«Европейское региональное бюро призывает людей — особенно тех, кто относится к группам риска, — оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — подчеркнули в организации.
В ВОЗ напомнили, что прививка помогает снизить вероятность тяжёлого течения гриппа, госпитализации и смерти. При этом вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения, поэтому специалисты также рекомендуют соблюдать гигиену рук, проветривать помещения и избегать тесных контактов с заболевшими.
Между тем в России в эпидемиологическом сезоне 2026–2027 годов прогнозируют две волны гриппа. Согласно материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА, первый подъём заболеваемости ожидается в конце ноября, а второй — в феврале. Среди возможных возбудителей называют вирус гриппа A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп.