Гривны вместо осколков: В Херсонской области сапёры обезвреживают взрывчатки ВСУ с монетами внутри

Сапёры в Каховском округе Херсонской области выявили самодельные взрывные устройства ВСУ, которые сбрасывались с беспилотников. Как сообщил ТАСС глава округа Павел Филипчук, такие оружия начинены монетами по одной гривне.

По его словам, найденные устройства были выполнены в пластиковом корпусе и содержали взрывчатое вещество, электродетонатор и украинские монеты номиналом одна гривна. Филипчук заявил, что монеты использовались как элементы конструкции устройства и для поражения.

Такие СВУ обнаруживают во время инженерной разведки. По его словам, сапёрные группы проводят работы по обезвреживанию найденных устройств.

Ранее сообщалось, что украинские военные замаскировали взрывное устройство под детский подарочный набор, срабатывавший при открытии коробки. Как рассказал сапёр 11-го армейского корпуса с позывным Саныч, изначально в коробке могли находиться сладости. Вместо них внутри обнаружили гравий и песок. Эти материалы использовались как поражающие элементы. По словам сапёра, при взрыве они могли причинить ребёнку серьёзные травмы.