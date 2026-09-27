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Опубликовано 27 сентября, 13:54

Гривны вместо осколков: В Херсонской области сапёры обезвреживают взрывчатки ВСУ с монетами внутри

В Херсонской области дроны ВСУ сбрасывают взрывчатки, начинённые гривнами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сапёры в Каховском округе Херсонской области выявили самодельные взрывные устройства ВСУ, которые сбрасывались с беспилотников. Как сообщил ТАСС глава округа Павел Филипчук, такие оружия начинены монетами по одной гривне.

По его словам, найденные устройства были выполнены в пластиковом корпусе и содержали взрывчатое вещество, электродетонатор и украинские монеты номиналом одна гривна. Филипчук заявил, что монеты использовались как элементы конструкции устройства и для поражения.

Такие СВУ обнаруживают во время инженерной разведки. По его словам, сапёрные группы проводят работы по обезвреживанию найденных устройств.

ВСУшники начали маскировать взрывчатку под шоколад и фонари
ВСУшники начали маскировать взрывчатку под шоколад и фонари

Ранее сообщалось, что украинские военные замаскировали взрывное устройство под детский подарочный набор, срабатывавший при открытии коробки. Как рассказал сапёр 11-го армейского корпуса с позывным Саныч, изначально в коробке могли находиться сладости. Вместо них внутри обнаружили гравий и песок. Эти материалы использовались как поражающие элементы. По словам сапёра, при взрыве они могли причинить ребёнку серьёзные травмы.

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Юлия Сафиулина
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