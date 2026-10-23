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Опубликовано 23 октября, 10:27

Гроб с телом Спирта из «Мы из будущего» доставят в Казань после прощания в Петербурге

Терентьева из «Мы из будущего» похоронят в Казани после прощания в Петербурге

Андрей Терентьев. Обложка © Telegram / Кинокомпания Триикс Медиа

Андрей Терентьев. Обложка © Telegram / Кинокомпания Триикс Медиа

Прощание с российским актёром Андреем Терентьевым, известным по фильму «Мы из будущего» и сериалу «Горюнов», состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. Церемония пройдёт с 10:50 до 11:30 в пятом ритуальном зале на Партизанской улице, дом 8. Об этом сообщили представители кинокомпании «Триикс Медиа». Звезду похоронят в Казани, сообщили родственники РИА «Новости».

«Он будет похоронен в Казани, на кладбище», — сообщила собеседница агентства. Точную дату погребения и название кладбища семья пока не уточнила.

Ранее близкие актёра раскрыли причину его смерти. По их словам, у Терентьева обострилась язва. Известие о кончине артиста стало неожиданностью для поклонников его творчества и коллег по съёмочной площадке.

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Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года. Профессиональное образование он получил в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, где занимался на курсе Вениамина Фильштинского. Позднее выходил на сцену театров «Приют комедианта», «Особняк» и «Балтийский дом». Кинокарьера Терентьева началась в 2006 году с картины «Ненормальная». Спустя два года он получил роль Спирта в фантастической военной драме «Мы из будущего», которая принесла ему широкую известность. За годы работы актёр появился в проектах «Горюнов», «Высокие ставки», «Такая работа», «Филин» и «Солнцепёк». В 2026 году он также снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».

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