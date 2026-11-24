Народный артист России Александр Семчев неожиданно признался, что откладывает деньги на собственные похороны, несмотря на востребованность в кино и театре. Об этом 57-летний актёр рассказал журналистам 23 ноября на премьере сериала «Сталин», состоявшейся в московском кинотеатре «Художественный».

«Гробовые деньги надо откладывать — кто об этом не думает? Место на кладбище не покупал, надеюсь, что мне все сделают», — рассказал артист.

Составлять завещание Семчев пока не спешит. Для начала он хочет проконсультироваться с нотариусом и выяснить, как выгоднее распорядиться нажитым имуществом — оформить дарственную или завещание. При этом актёр не исключил, что наследство может достаться государству.

«Наследники наследниками, каждому свое достанется. Может быть, нужно завещать свое имущество государству», — отметил Семчев.

Несмотря на разговоры о похоронах, артист продолжает активно сниматься в кино и выходить на театральную сцену. Восстанавливаться при насыщенном рабочем графике ему помогает сон.

«Надо больше спать: восстанавливается нервная система, цвет лица, уходят отеки и синяки под глазами», — рассказал актёр.

Напомним, несколько лет назад Семчев кардинально изменил свою внешность. Как ранее рассказывал Life.ru, к своему 50-летию артист сбросил более 100 килограммов. При этом вопросы наследства в артистической среде нередко оборачиваются семейными конфликтами. Так, в начале ноября юрист Александр Хаминский допустил новые судебные споры вокруг имущества Лидии Федосеевой-Шукшиной. Помимо недвижимости, предметом разбирательств могут стать права на произведения Василия Шукшина. Известно, что актриса при жизни составила завещание, однако его содержание публично не раскрывалось.