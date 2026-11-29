Американские обещания защитить Украину после завершения конфликта могут оказаться лишь красивыми словами без реальных обязательств. К такому выводу пришёл журнал The Atlantic, проанализировав предложенную Вашингтоном модель гарантий безопасности для Киева.

Автор публикации обратил внимание на то, что обсуждаемый механизм предполагает использование принципов пятой статьи Североатлантического договора. Однако даже этот документ не обязывает страны НАТО отвечать на нападение исключительно военным путём. Каждое государство самостоятельно определяет, какие меры считает необходимыми.

«Гарантии, если их невозможно выполнить, так же бессмысленны», — говорится в материале.

По мнению автора, именно неопределённость возможной реакции союзников делает американскую инициативу уязвимой. Если Вашингтон и другие участники договорённостей не готовы заранее обозначить конкретные действия на случай новой атаки, Киев рискует получить обещания без понятного механизма исполнения.

В The Atlantic также считают, что европейская и американская риторика долгое время скрывала эту проблему. Само по себе упоминание коллективной обороны ещё не означает, что страны автоматически вступят в военное противостояние ради Украины.

«И эта неудобная истина долгое время скрывалась американской и европейской риторикой», — подчёркивается в публикации.

Ранее Life.ru писал, что Стив Кушнер раскрыл главное условие Трампа для предоставления гарантий безопасности Украине. Американский президент готов рассматривать обязательства перед Киевом только в том случае, если они отвечают интересам Вашингтона и практически исключают втягивание США в новый вооружённый конфликт. Таким образом, вопрос о реальной готовности Америки защищать Украину остаётся одним из самых спорных в переговорах.