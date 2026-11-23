Предложенные США гарантии безопасности Украине могут обернуться территориальными уступками Киева и ослаблением НАТО в Восточной Европе. О скрытых рисках плана Джареда Кушнера пишет Politico.

Поводом для опасений стала инициатива зятя американского президента Дональда Трампа предоставить Украине гарантии по образцу пятой статьи устава НАТО. Она предусматривает принцип коллективной обороны, при котором нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на всех. Кушнер представил предложение во время переговоров в Берлине, однако конкретные обязательства Вашингтона и условия их выполнения пока остаются неясными.

Грегуар Рус, директор программ британского аналитического центра Chatham House, предупредил, что подобные гарантии могут оказаться «троянским конём» в рамках более масштабной сделки с Москвой.

По его оценке, такой сценарий способен предусматривать отказ Украины от Донбасса в обмен на обещания защиты. Одновременно НАТО может согласиться ограничить своё военное присутствие в Восточной Европе, что фактически предоставит России дополнительные рычаги влияния на европейскую безопасность.

При этом сам Киев, как опасается эксперт, рискует получить лишь расплывчатые обязательства о коллективной обороне без понятного механизма их реализации. Неясность условий особенно тревожит европейских участников переговоров, поскольку потенциальные договорённости затрагивают не только будущее Украины, но и всю систему безопасности континента.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер раскрыл главное условие Трампа для предоставления гарантий безопасности Украине. Американский президент готов рассмотреть такие обязательства лишь в том случае, если они будут отвечать интересам США и практически исключат вовлечение Вашингтона в новый вооружённый конфликт. Принимать окончательное решение Трамп намерен лично.