Гросси назвал встречу с Лавровым важной и своевременной

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал важной и своевременной встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом глава агентства написал в соцсети X.

Гросси сообщил, что стороны обсудили текущую деятельность Международного агентства по атомной энергии. Ещё одной темой стала роль международных организаций и многостороннего сотрудничества в условиях глобальных вызовов.

«Важная и своевременная встреча с Сергеем Лавровым из МИД РФ, посвящённая текущей деятельности МАГАТЭ, а также роли международных организаций и многостороннего сотрудничества в условиях глобальных вызовов», — написал он.

Ранее сообщалось, что Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара во время встречи в Нью-Йорке. В МИД России заявили, что стороны подробно рассмотрели основные направления взаимодействия Москвы с МАГАТЭ. Российское ведомство утверждало, что отдельное внимание участники переговоров уделили действиям Украины в отношении станции и Энергодара. В августе Гросси осудил удар в районе Энергодара и вновь предупредил о рисках военной активности возле ЗАЭС для ядерной безопасности, при этом МАГАТЭ тогда не называло ответственную сторону.