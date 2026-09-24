«Важно смотреть на такие вещи»: Гросси изучит переданный Лавровым доклад по Буче

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал ознакомиться с докладом по событиям в Буче, который ему передал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом Гросси заявил журналистам после встречи с российским министром на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Да, собираюсь его изучить. Министр иностранных дел передал мне этот документ. Очень важно смотреть на такие вещи», — сказал глава МАГАТЭ.

Речь идёт о докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ был представлен 17 сентября Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Российская сторона поддержала изложенные в нём выводы и распространила материалы через свои дипломатические площадки.