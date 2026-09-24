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Регион
Опубликовано 24 сентября, 17:37

«Важно смотреть на такие вещи»: Гросси изучит переданный Лавровым доклад по Буче

Гросси пообещал изучить переданный Лавровым доклад по Буче

Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал ознакомиться с докладом по событиям в Буче, который ему передал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом Гросси заявил журналистам после встречи с российским министром на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Да, собираюсь его изучить. Министр иностранных дел передал мне этот документ. Очень важно смотреть на такие вещи», — сказал глава МАГАТЭ.

Речь идёт о докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ был представлен 17 сентября Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Российская сторона поддержала изложенные в нём выводы и распространила материалы через свои дипломатические площадки.

Генсек ООН путается «в показаниях» по Буче, заявил Лавров
Генсек ООН путается «в показаниях» по Буче, заявил Лавров

Ранее Life.ru сообщал, что Россия намерена распространить доклад по событиям в Буче на площадке ОБСЕ. Перед этим Лавров также заявлял, что среди фамилий на мемориале в Буче есть военнослужащие ВСУ и представители силовых структур, ссылаясь на материалы авторов доклада.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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