«Важно смотреть на такие вещи»: Гросси изучит переданный Лавровым доклад по Буче
Гросси пообещал изучить переданный Лавровым доклад по Буче
Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал ознакомиться с докладом по событиям в Буче, который ему передал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом Гросси заявил журналистам после встречи с российским министром на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
«Да, собираюсь его изучить. Министр иностранных дел передал мне этот документ. Очень важно смотреть на такие вещи», — сказал глава МАГАТЭ.
Речь идёт о докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ был представлен 17 сентября Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Российская сторона поддержала изложенные в нём выводы и распространила материалы через свои дипломатические площадки.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия намерена распространить доклад по событиям в Буче на площадке ОБСЕ. Перед этим Лавров также заявлял, что среди фамилий на мемориале в Буче есть военнослужащие ВСУ и представители силовых структур, ссылаясь на материалы авторов доклада.
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