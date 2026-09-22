Киевский режим откровенно лжёт, указывая на стеле в Буче имена солдат ВСУ как якобы погибших мирных жителей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Диалог о фейках 4.0».

«Оказалось, что киевский режим ещё в 2023 году возвёл специальный мемориал, посвящённый этой, как они говорят, «бучинской резне», и организовал регулярные «паломничества» к нему своих спонсоров из НАТО и Евросоюза», — сказал министр.

Туда, кстати, водили и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заметил Лавров. Глава МИД напомнил о докладе общественного Международного трибунала по преступлениям киевского режима, который опубликовал первые материалы расследования.

«По неоднократным заявлениям представителя офиса Зеленского, все погибшие — исключительно мирные жители, никак не связанные с военными. Это откровенная ложь. Даже первичный анализ фамилий, которые нанесли на мемориал, даёт очень интересный результат», — подчеркнул Лавров.

По его словам, только на основе открытых источников установлено, что на мемориале содержатся десятки имён военнослужащих ВСУ, сотрудников СБУ, членов отрядов службы обороны, полиции и нацгвардии, включая боевиков террористического нацбата «Азов»*. Более 70 фамилий, по словам министра, опровергают миф о якобы сотнях убитых мирных жителей в Буче.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Антониу Гутерриш даёт противоречивые ответы на запросы России о погибших в Буче и «путается в показаниях». По словам министра, ООН то говорит, что данные есть, но их нельзя раскрыть, то утверждает, что информации нет, то ссылается на просьбу родственников.

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