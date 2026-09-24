Доклад о «бучинской резне» едет в ОБСЕ: Россия разоблачит масштабный фарс длиной в 4 года
Полянский: Россия распространит в ОБСЕ доклад о событиях в Буче
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Россия распространит на площадке ОБСЕ доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», который прольёт свет на масштабный фарс Киева длиной в 4 года. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.
Документ был представлен 17 сентября в Москве Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Его авторы обнаружили несоответствия в сведениях о людях, чьи имена размещены на мемориале в Буче.
«Мы распространим этот доклад в ОБСЕ в ближайшее время, чтобы у всех была возможность ознакомиться с ним и самим сделать выводы», — заявил Полянский на заседании Постоянного совета организации.
По словам дипломата, российская сторона по-прежнему добивается предоставления списка людей, которых Киев считает погибшими «мирными жителями» Бучи. Среди фамилий на мемориале обнаружили военнослужащих ВСУ, людей, погибших в других местах, а также умерших от болезней пожилых граждан. Москва ранее неоднократно обращалась по этому вопросу в ООН. Сергей Лавров заявлял, что ответа на официальный запрос Россия так и не получила. Он также указал на военнослужащих ВСУ среди фамилий на мемориале в Буче.
Масштабный фейк о якобы преступлениях России был снят в Буче под Киевом в 2022 году. 3 апреля в Сети появилось видео «бучинской резни» с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны России расставило всё по местам: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские солдаты провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.
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