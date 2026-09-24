Россия распространит на площадке ОБСЕ доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», который прольёт свет на масштабный фарс Киева длиной в 4 года. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

Документ был представлен 17 сентября в Москве Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Его авторы обнаружили несоответствия в сведениях о людях, чьи имена размещены на мемориале в Буче.

«Мы распространим этот доклад в ОБСЕ в ближайшее время, чтобы у всех была возможность ознакомиться с ним и самим сделать выводы», — заявил Полянский на заседании Постоянного совета организации.

По словам дипломата, российская сторона по-прежнему добивается предоставления списка людей, которых Киев считает погибшими «мирными жителями» Бучи. Среди фамилий на мемориале обнаружили военнослужащих ВСУ, людей, погибших в других местах, а также умерших от болезней пожилых граждан. Москва ранее неоднократно обращалась по этому вопросу в ООН. Сергей Лавров заявлял, что ответа на официальный запрос Россия так и не получила. Он также указал на военнослужащих ВСУ среди фамилий на мемориале в Буче.