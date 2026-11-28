Назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора МАГАТЭ не имеет политической подоплёки. Так глава международного агентства Рафаэль Гросси ответил на критику со стороны Киева в интервью Би-би-си, фрагменты которого приводит The Kyiv Independent.

«Назначая человека, я не назначаю политику, я не вознаграждаю страну», — заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в международных организациях работают специалисты из разных государств с различным профессиональным опытом. Более того, до Ферапонтова эту должность занимал другой россиянин — Михаил Чудаков, и тогда подобное кадровое решение не вызвало общественного возмущения.

Гросси также подчеркнул, что Устав ООН гарантирует независимость международных служащих. При этом руководитель агентства признал, что понимает причины появления подобных замечаний на фоне украинского конфликта.