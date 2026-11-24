Украина потребовала пересмотреть назначение российского чиновника Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора МАГАТЭ. Глава украинского МИД Андрей Сибига распорядился направить руководству агентства официальную ноту протеста.

Поводом стало решение Рафаэля Гросси включить в руководство организации действующего заместителя главы Ростехнадзора. Ферапонтов должен возглавить департамент ядерной энергетики. Украинские власти выступали против его кандидатуры ещё до утверждения назначения, однако добиться его отмены не смогли.

Сибига раскритиковал кадровое решение, назвав его недопустимым. По утверждению министра, российский чиновник причастен к действиям, которые Киев считает попытками распространить российский регуляторный контроль на Запорожскую АЭС. Украина ввела против Ферапонтова персональные санкции в феврале 2023 года.

К протесту присоединились украинские министерства иностранных дел и энергетики. В совместном заявлении ведомства потребовали отменить назначение, заявив, что оно противоречит принципам работы МАГАТЭ и ставит под сомнение беспристрастность организации.

Ранее Life.ru сообщал, что Рафаэль Гросси назначил Алексея Ферапонтова своим заместителем. По словам заместителя постпреда России при международных организациях Романа Устинова, сотрудники агентства уже связались с российским специалистом для подготовки необходимых документов. Его приезд в Вену ожидается в начале 2027 года.