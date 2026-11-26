21-летний курсант из Омска разработал амфибийного робота двойного назначения, получил два гранта на общую сумму 1,16 млн рублей и оформил десятки авторских свидетельств. О достижениях будущего военного инженера Дмитрия Тарского пишет RG.ru.

На третьем курсе автобронетанкового инженерного института молодой изобретатель уже собрал портфель из 32 свидетельств на программы для ЭВМ, 29 из которых написал самостоятельно. Кроме того, на его счету 14 рационализаторских предложений и несколько патентных заявок.

Одной из главных разработок стал «Омич-Водомёт» — роботизированная платформа, способная передвигаться по земле и воде. В гражданской сфере аппарат может очищать водоёмы от мусора, а в военной — использоваться для разведки, доставки грузов, эвакуации раненых и инженерных задач. Для машины курсант разработал несколько сменных модулей.

В феврале 2026 года Роспатент зарегистрировал его первую полезную модель — плавающий робототехнический комплекс. В ноябре было принято решение о выдаче второго патента, на роботизированный катер для очистки дна водоёмов.

Вместе с научным руководителем Тарский также создал учебные комплексы «РОБОСМЕНА» для подготовки операторов наземных роботов. 14 ноября курсант вошёл в тройку призёров конкурса «Изобретатель года — 2026» в номинации «Рационализатор года».

«Задача ВОИР — поддерживать таких талантливых молодых ребят, как Дмитрий», — отметил председатель организации Владимир Кононов.

Разработки наземных роботов становятся отдельным направлением модернизации российской военной техники. В октябре Life.ru рассказывал, как военнослужащие группировки «Днепр» представили собственные беспилотники и роботизированные комплексы, созданные с учётом практических задач подразделений. Часть платформ предназначена для перевозки грузов и оснащения различными модулями, а сами разработки продолжают совершенствовать на основе опыта военных.