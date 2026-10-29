Русские инженеры шокировали советника Зеленского — «Герани-5» приблизились к скорости звука

Российские реактивные беспилотники «Герань-5» в отдельных случаях уже способны развивать скорость до 1000 километров в час, таким образом приблизившись к скорости звука (примерно 1235 км/ч). О достижениях наших спецов рассказал советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш.

С его слов, такие показатели украинские военные зафиксировали во время манёвров новых аппаратов. Флэш отметил, что речь идёт об отдельных наблюдениях, но подчеркнул, что российские разработчики регулярно модернизируют беспилотники, совершенствуя их технические возможности. По его оценке, над подобными проектами работают многочисленные конструкторы, учёные и молодые специалисты.

«Против нас работают лучшие инженеры России. И это не только РФ, но и Китай», — заявил Бескрестнов.

Отдельное внимание советник Зеленского уделил иностранной электронике. Он утверждает, что при изучении беспилотников семейства «Шахед» украинские специалисты якобы обнаруживают компоненты китайского производства. Среди них Флэш перечислил двигатели, антенны, модемы, видеокамеры и другое оборудование.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 октября российские «Герани-5» разогнались до 800 километров в час. Такие данные привёл координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на мониторинг воздушной обстановки. А 23 октября Бескрестнов сообщил о применении модификации «Герань-5 К5-К» против Киева. Среди её особенностей украинский специалист выделил оптическую навигацию, увеличенную дальность, скорость и высоту полёта.