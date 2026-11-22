Ранее Life.ru рассказывал о захвате старинного Спасо-Преображенского храма УПЦ в Черкасской области. Полицейские и люди в военной форме вошли в церковь после богослужения и потребовали от священнослужителя покинуть здание. По информации Союза православных журналистов, участники событий объявили о переходе религиозной общины под юрисдикцию Православной церкви Украины.