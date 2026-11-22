Группа людей пытается захватить храм Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре
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В Киево-Печерской лавре неизвестные предприняли попытку силового захвата церкви преподобного Сергия Радонежского. О происходящем сообщил в своём Telegram-канале адвокат Никита Чекман, защищающий интересы Украинской православной церкви (УПЦ).
«Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры», — написал юрист.
По сведениям Чекмана, к месту инцидента уже вызвали сотрудников полиции.
Ранее Life.ru рассказывал о захвате старинного Спасо-Преображенского храма УПЦ в Черкасской области. Полицейские и люди в военной форме вошли в церковь после богослужения и потребовали от священнослужителя покинуть здание. По информации Союза православных журналистов, участники событий объявили о переходе религиозной общины под юрисдикцию Православной церкви Украины.