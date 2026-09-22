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Опубликовано 22 сентября, 17:20

В Черкасской области силовики захватили храм канонической УПЦ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

В селе Белозорье Черкасской области полицейские и люди в военной форме захватили старинный Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов.

По данным СПЖ, силовики вошли в храм сразу после божественной литургии, когда большинство прихожан разошлись, а священник с несколькими верующими совершал панихиду. Священнику приказали покинуть помещение и объявили, что теперь это имущество Православной церкви Украины, так как некая «община» якобы оформила «переход в ПЦУ». Также заявлено, что 27 сентября в храме пройдут службы ПЦУ.

Сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ после богослужения
Сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ после богослужения

Ранее сообщалось, что в Краматорске задержали священнослужителя УПЦ Олега Кручинина и направили на военно-врачебную комиссию. В Харькове он прошёл медобследование, но отсрочку не получил, хотя врачи выявили проблемы со здоровьем. После ВВК его отправили в учебный центр в Житомирской области, а затем планируют отправить служить в Краматорск.

Больше новостей о событиях на Украине и ситуации вокруг Украинской православной церкви — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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