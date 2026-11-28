Европа расплачивается за конфронтацию с Россией не только экономическими потерями, но и нарастающими социальными и политическими проблемами. Такую оценку в интервью РИА «Новости» дал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях 20-го заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.

«Потери колоссальные. То, что происходит с ЕС, кризис, который приобрёл экономическое, социальное, политическое измерение — это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей страны», — заявил дипломат.

Грушко напомнил, что прежде конструктивные отношения с Москвой приносили европейским государствам значительную выгоду. Однако сегодня, по его словам, обсуждение полученного Европой «дивиденда мира» фактически стало запретной темой в Евросоюзе.

Между тем финансовое положение многих европейских семей остаётся непростым. Согласно данным Евростата и Еврокомиссии, которые изучило агентство, практически каждый третий житель ЕС не располагает достаточными средствами на случай непредвиденных расходов. Десятки миллионов европейцев рискуют столкнуться с бедностью или социальной изоляцией. Для многих жителей Евросоюза серьёзной проблемой остаётся даже возможность поддерживать комфортную температуру в собственном доме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ущерб европейской экономике от антироссийских санкций в триллионы. По словам главы МИД, ограничительные меры также способствовали росту инфляции в США и снижению благосостояния жителей многих государств. Именно с ухудшением материального положения граждан дипломат связал усиление протестных настроений в Евросоюзе.