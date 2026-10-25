Евросоюз фактически лишает себя возможности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за собственных требований к будущему мирному соглашению. Позиция Брюсселя противоречит задаче достижения мира, заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Если вы хотите мира, то, прежде всего, надо прекратить поддерживать режим», — подчеркнул дипломат.

Грушко пояснил, что европейские страны продолжают настаивать на возвращении Украины к прежним границам, выплате Россией репараций и наказании предполагаемых виновных. Кроме того, Брюссель добивается размещения иностранных военных на украинской территории либо вступления страны в НАТО. По мнению замглавы МИД, подобные требования фактически исключают европейцев из переговорного процесса.

Дипломат также заявил, что главной целью Евросоюза по-прежнему остаётся нанесение России стратегического поражения. По его словам, европейские власти стремятся сдерживать Москву, ограничивать её возможности для развития и разрывать стратегические связи с другими государствами.

В качестве примера такой политики Грушко привёл действия европейских стран против судов, которые на Западе относят к так называемому теневому флоту России. Замглавы МИД считает подобные меры нелегитимными и полагает, что они используются для оправдания давления на Москву. Он также обратил внимание на продолжающиеся поставки европейского вооружения Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Грушко назвал главное условие для европейского переговорщика по Украине. По словам дипломата, для Москвы не имеет принципиального значения, кто именно будет представлять Евросоюз. Гораздо важнее позиция, с которой этот человек придёт на переговоры.