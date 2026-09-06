Грузинские и чешские фигуристы отказались от символики на фото с российскими спортсменами

На турнире по фигурному катанию Kinoshita Cup в Токио произошёл инцидент: танцевальные пары из Грузии и Чехии убрали флаги своих стран при традиционном совместном фото с российскими призёрами.

Победители турнира — представлявшие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также бронзовые призёры, чешские фигуристы Натали Ташлерова и Филип Ташлер, взяли свои флаги на награждение, но убрали их во время общего фото с россиянами Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, которые завоевали серебро.

На турнире японские болельщики демонстрировали российские флаги, после чего организаторы по громкой связи рекомендовали зрителям не показывать символику РФ, хотя официального запрета на это не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александра Трусова и Анна Фролова завоевали медали Kinoshita Group Cup в Японии. Трусова завершила соревнования с серебром, а Фролова поднялась на третью ступень пьедестала. Для российских фигуристок турнир стал одним из первых крупных международных стартов после расширения допуска.