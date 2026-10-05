Грузия допустила дружбу с ЕС без угроз за отказ открыть «‎второй фронт» против России

Грузия хочет выстраивать с Евросоюзом дружеские и партнёрские отношения без давления из-за позиции Тбилиси в отношении России. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

Генсек «Грузинской мечты» подчеркнул, что республика не хочет больше слышать угрозы из-за отказа открыть «второй фронт» против РФ, а также присоединиться к европейским санкциям в ущерб собственной экономике. По его словам, взаимодействие с Брюсселем должно строиться на принципах справедливости и равноправия. Политик выступил против ситуации, при которой на республику, по его выражению, «смотрят свысока».

«Мы хотим только дружественных, партнёрских отношений», — сказал Каладзе.

По мнению Каладзе, отношения Тбилиси и Брюсселя следует начать с чистого листа. Политиков, призывающих вводить ограничения против представителей грузинской власти, он обвинил во враждебном отношении к населению страны.

Ранее Life.ru писал, что Каладзе обвинил европейские структуры в поддержке попыток смены власти в Грузии. Политик заявил, что не увидел со стороны Евросоюза осуждения событий 4 октября 2025 года. В ЕС, в свою очередь, отвергали подобные обвинения грузинского руководства и называли утверждения о своей причастности дезинформацией.