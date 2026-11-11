Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» и Коммунистическая партия Китая намерены подписать меморандум о сотрудничестве. О договорённости сообщил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, передаёт Первый канал Грузии.

Документ должен закрепить взаимодействие по нескольким направлениям — от политического диалога до молодёжных инициатив. По словам депутата, меморандум создаст постоянную основу для межпартийного сотрудничества. Договорённости достигли во время визита грузинской делегации в Китай. Самхарадзе встретился с заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПК Ма Хуэем. Точную дату подписания документа парламентарий не назвал.

На переговорах также обсудили торговлю, образование, культуру и развитие Срединного транспортного коридора. Самхарадзе подтвердил приверженность Тбилиси принципу «одного Китая» и поблагодарил Пекин за поддержку территориальной целостности Грузии.

В Грузии с 2011 года действует «Хартия свободы», предусматривающая меры против пропаганды коммунистической тоталитарной идеологии и соответствующей символики. При этом сам по себе меморандум с КПК не свидетельствует о нарушении этих норм.