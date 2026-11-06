Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе обвинил ряд западных послов в поддержке беспорядков и содействии созданию экстремистских организаций в Грузии. По словам политика, некоторые дипломаты не только не осуждали насилие, но и фактически поощряли его. Об этом сообщает грузинский телеканал Imedi.

Каладзе утверждает, что представители иностранных государств были вовлечены в протестные процессы, которые на протяжении определённого времени происходили в республике.

«Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определённого периода. Они не то, чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием», — заявил градоначальник.

Политик также обвинил европейские структуры в двойных стандартах. Он предложил сравнить реакцию на массовые беспорядки в Грузии с действиями правоохранительных органов европейских государств, где участники протестов бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

По мнению Каладзе, в европейских странах подобные нападения рассматриваются как серьёзные преступления, тогда как участники аналогичных акций в Грузии получали поддержку от организаций, финансируемых из-за рубежа.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава признал вину по делу о попытке захвата президентского дворца в Тбилиси. Речь идёт о событиях 4 октября 2025 года, когда участники оппозиционного митинга снесли ограждение президентской резиденции и попытались прорваться на её территорию. Зоделава и ещё один осуждённый обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение.