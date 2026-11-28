Грузия в октябре 2026 года почти втрое увеличила закупки российской кукурузы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём поставок достиг 11 тысяч тонн, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

На закупку российского зерна республика потратила 2,2 млн долларов. Для сравнения, в октябре прошлого года Грузия приобрела 3,9 тысячи тонн кукурузы за 988,5 тысячи долларов.

Нынешний показатель приблизился к историческому максимуму, зафиксированному в октябре 2021 года. Тогда объём поставок достиг 11,4 тысячи тонн. Россия с большим отрывом стала крупнейшим поставщиком кукурузы на грузинский рынок. За отчётный месяц республика также закупила 27 тонн зерна у Египта, 26 тонн — у Аргентины и одну тонну — у Турции.

Ранее стало известно, что Россия за девять месяцев 2026 года увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза. На эту зерновую культуру пришлось 10,4% российского экспорта в республику. Среди других востребованных товаров оказались подсолнечное масло, шоколад, удобрения и металлургическая продукция. Перспективы дальнейшего торгового сотрудничества стороны обсудили в ходе рабочего визита замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова в Баку.