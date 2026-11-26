Россия за девять месяцев 2026 года увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза. Такие данные привели в Центре по внешней торговле при Минпромторге РФ.

На долю зерновой культуры пришлось 10,4% всего отечественного экспорта в республику, что сделало её лидером среди остальных товаров. Существенное место в структуре торговли также занимают подсолнечное масло, шоколад, удобрения и продукция металлургии. Кроме того, зарубежные покупатели приобретают пиломатериалы, древесные плиты, стальные трубы и металлические конструкции.

По итогам 2025 года Москва заняла второе место среди крупнейших поставщиков товаров на азербайджанский рынок с долей 15,3%. Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудил посетивший Баку с рабочим визитом замглавы Минпромторга Роман Чекушов. На встрече с заместителем министра сельского хозяйства Сеймуром Сафарли особое внимание уделили роли республики в обеспечении РФ аграрной продукцией. В частности, выросли закупки свежих фруктов, орехов и безалкогольных напитков.

Ранее Владимир Путин рассказал об активном диалоге с Ильхамом Алиевым по вопросам экономического сотрудничества. На саммите Форума стран — экспортёров газа президент отметил перспективность совместной работы в энергетической отрасли. Глава государства также назвал Баку надёжным партнёром по целому ряду направлений.