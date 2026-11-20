Россия заработала на поставках рыбы и морепродуктов в Китай 4 миллиарда долларов за первые десять месяцев 2026 года. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объём экспорта вырос значительно скромнее — на 16%, до 1,2 миллиона тонн, сообщили РИА «Новости» в Рыбном союзе.

Главным товаром по-прежнему остаётся мороженый минтай без головы. Его поставки увеличились на 21%, до 579 тысяч тонн, а выручка от продаж подскочила сразу на 74% и приблизилась к 1,1 миллиарда долларов. Аналитики объясняют такую разницу высокими мировыми ценами, из-за которых производителям выгоднее наращивать экспорт этой продукции.

Не меньшие доходы принесли живые крабы. Китай закупил 37 тысяч тонн на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов. В натуральном выражении поставки прибавили 18%, а в денежном — 29%.

Особенно заметно выросла выручка от экспорта мороженой трески без головы. За январь — октябрь Россия отправила в КНР 81 тысячу тонн этой рыбы на 644 миллиона долларов. Объёмы увеличились на 19%, тогда как стоимость поставок — сразу на 61%.

Положительную динамику показали и другие категории. Китай стал активнее закупать российское филе минтая, сурими, пикшу, мороженых крабов, неразделанную сельдь и рыбную муку. Расчёты Рыбного союза основаны на статистике Главного таможенного управления КНР.