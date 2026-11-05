Россия сохранила первое место по поставкам рыбы в Южную Корею
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Россия осталась крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Южную Корею по объёму. За январь — сентябрь 2026 года республика закупила у РФ более 174 тыс. тонн рыбной продукции. Это почти четверть южнокорейского импорта рыбы и морепродуктов, сообщил Рыбный союз со ссылкой на данные Union Forsea Corp.
Поставки мороженого минтая составили 78,4 тыс. тонн. На него пришлось около 45% всего объёма российской рыбной продукции, поставленной в Южную Корею за девять месяцев. Экспорт мороженой сельди вырос на 39% в натуральном выражении и достиг 17,3 тыс. тонн.
При этом средняя экспортная цена российской рыбной продукции за год увеличилась на 31% и достигла 4,23 доллара за килограмм. Увеличение отгрузок в Рыбном союзе связывают с рекордной добычей тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке.
Ранее Life.ru сообщал, что российские рыбаки побили исторический рекорд по добыче тихоокеанской сельди. За первые десять месяцев 2026 года на Дальнем Востоке выловили более 612 тысяч тонн этой рыбы. По итогам года отрасль рассчитывает обновить исторический максимум. Нынешний объём добычи уже в 2,7 раза превышает среднегодовой показатель за 90 лет наблюдений — 228 тысяч тонн.