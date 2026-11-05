Россия осталась крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Южную Корею по объёму. За январь — сентябрь 2026 года республика закупила у РФ более 174 тыс. тонн рыбной продукции. Это почти четверть южнокорейского импорта рыбы и морепродуктов, сообщил Рыбный союз со ссылкой на данные Union Forsea Corp.

Поставки мороженого минтая составили 78,4 тыс. тонн. На него пришлось около 45% всего объёма российской рыбной продукции, поставленной в Южную Корею за девять месяцев. Экспорт мороженой сельди вырос на 39% в натуральном выражении и достиг 17,3 тыс. тонн.