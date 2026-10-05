Грузовик опрокинулся и загорелся после ДТП с фурой на трассе М-8 в Пушкине
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Грузовик перевернулся и загорелся после столкновения с другой фурой на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино, при этом обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливают подмосковные полицейские.
Авария случилась около 04:24 на 33-м километре магистрали по направлению к Москве. По предварительным данным, водитель FAW двигался вслед за Mercedes и допустил столкновение с ним.
После удара первая машина врезалась в дорожное ограждение, опрокинулась, а затем вспыхнула. Несмотря на серьёзные последствия для техники, люди остались невредимы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося. После завершения проверки будет принято предусмотренное законом решение.
Ранее Life.ru рассказывал о массовой аварии на 97-м километре МКАД. Вечером 2 октября на внутренней стороне кольцевой дороги столкнулись несколько автомобилей, из-за чего движение оказалось затруднено. На месте работали оперативные службы, позднее проезд полностью восстановили.
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