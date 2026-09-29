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Опубликовано 29 сентября, 07:11

Грузовик снёс школьный автобус на трассе в Калужской области, пострадали дети

Обложка © Макс / @МВД40

Обложка © Макс / @МВД40

Двое несовершеннолетних пассажиров автобуса и водитель грузовика пострадали в ДТП на трассе А-130 в Жуковском муниципальном округе. Авария произошла 29 сентября на 103-м километре Варшавского шоссе, сообщили в пресс-службе полиции.

Попавший в ДТП грузовик. Фото © Макс / @МВД40

Попавший в ДТП грузовик. Фото © Макс / @МВД40

По предварительной версии, 62-летний мужчина за рулём грузового автомобиля выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с пассажирским автобусом, которым управлял 59-летний водитель.

После первого удара грузовик врезался ещё в один большегруз. Медицинская помощь потребовалась двум детям из автобуса и водителю первой грузовой машины. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска
Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска

В начале сентября Life.ru сообщал о столкновении пассажирского микроавтобуса и самосвала в Новосибирской области. Тогда пострадали 12 человек, включая двоих малолетних детей, ещё один человек погиб.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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