Мощный циклон надвигается на Чукотку, угрожая региону штормовым ветром до 30 метров в секунду и сильными метелями. В Беринговом море высота волн может достигнуть 11 метров, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на прогнозы американских синоптиков.

Атмосферный вихрь сформировался в районе Алеутских островов и набрал силу по мере продвижения к Берингову морю. Наиболее высокие волны ожидаются в центральной части шторма, однако непогода затронет и российское побережье.

На Чукотку надвигается мощный циклон. Фото © SHOT

Уже 18 ноября порывы ветра на Чукотке могут достигнуть 28 м/с. На следующий день, согласно прогнозу Гидрометцентра России, скорость усилится до 30 м/с, или 108 км/ч. Такие порывы представляют опасность для транспорта, особенно для грузовиков и микроавтобусов с большой боковой поверхностью.

Ситуацию осложнят снегопады и метели, способные резко ухудшить видимость на дорогах. Из-за сильного ветра и снежных заносов передвижение между населёнными пунктами может стать опасным.

Региональное управление МЧС уже обратилось к жителям с предупреждением. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок за пределы населённых пунктов, не приближаться к ветхим конструкциям и рекламным щитам, а также не оставлять детей без присмотра.

На Чукотку надвигается мощный циклон. Фото © SHOT

Подобные погодные условия уже нарушали транспортное сообщение на Чукотке. В апреле сильный ветер привёл к отмене авиарейсов и закрытию ледовой переправы в Анадыре. Тогда же школьникам отменяли занятия, а вылет самолёта из Москвы пришлось перенести почти на сутки.

Ранее Life.ru рассказывал, какие регионы России столкнутся со снегопадами и метелями в период с 16 по 22 ноября. В прогнозе отдельно отмечалась угроза сильного ветра на Чукотке и ухудшения погоды на Дальнем Востоке.