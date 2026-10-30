В Индии открылась «Изнанка»: Кроваво-красное небо над Чхаттисгархом напугало пользователей Сети

Небо над индийским городом Кирандул в штате Чхаттисгарх приобрело необычный кроваво-красный оттенок. Кадры природного явления распространились в социальных сетях после прохождения через регион остатков циклона «Арнаб». Об этом сообщает газета The Times of India.

Красное небо над Индией. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / indiansscroll24hrs

На опубликованных видео видно, как плотные облака и пространство под ними окрашиваются в насыщенный красный цвет. Зрелище вызвало бурную реакцию пользователей интернета, которые сравнили происходящее с Изнанкой — мрачным параллельным миром из сериала «Очень странные дела».

Необычное свечение заметили на фоне непогоды, охватившей центральную часть Индии. После выхода циклона «Арнаб» на побережье штата Андхра-Прадеш его остатки продвинулись вглубь страны, принеся ливни, сильный ветер и плотную облачность. В некоторых районах Чхаттисгарха власти даже приостановили занятия в школах из-за неблагоприятного прогноза.

Специалисты объясняют, что подобный цвет неба может возникать из-за рассеивания солнечного света в атмосфере. Когда Солнце находится низко над горизонтом, коротковолновое синее излучение рассеивается сильнее, а красные и оранжевые оттенки становятся заметнее. Дополнительно усиливать эффект способны пыль, капли воды и плотные облака.

При этом точная причина красного свечения именно над Кирандулом пока не установлена. Метеорологи допускают влияние атмосферных условий, связанных с циклоном, однако прямую связь необычного цвета неба со штормом независимо не подтвердили.