«Второе солнце» над Москвой: Жители столицы и Подмосковья сняли необычное свечение в небе

Жители Москвы и Подмосковья утром в пятницу, 30 октября, наблюдали необычное оптическое явление — солнечное гало. Вокруг Солнца появились яркие светящиеся дуги с красными и оранжевыми оттенками. Фотографиями поделились очевидцы, их публикует телеграм-канал «Куда Москва».

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Необычное свечение удалось запечатлеть в разных районах столичного региона. В частности, гало заметили в Сергиевом Посаде, а жители Люберец наблюдали паргелий — разновидность этого атмосферного явления, при которой рядом с Солнцем возникают яркие световые пятна.

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Гало образуется при преломлении и отражении солнечного света в мельчайших кристаллах льда. Они находятся в перистых и перисто-слоистых облаках на высоте примерно пяти–десяти километров. В зависимости от формы и расположения кристаллов на небе могут появляться светящиеся кольца, дуги или отдельные яркие пятна.

Чаще всего гало замечают зимой, однако для его возникновения мороз у поверхности земли необязателен. Явление можно увидеть в любое время года, если в верхних слоях атмосферы складываются подходящие условия. Иногда появление перистых облаков сопровождает приближение атмосферного фронта.