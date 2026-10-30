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Регион
Опубликовано 30 октября, 15:52

«Второе солнце» над Москвой: Жители столицы и Подмосковья сняли необычное свечение в небе

Солнечное гало заметили утром жители Москвы и Подмосковья

Солнечное гало над Москвой. Обложка © Telegram / КудаМосква

Солнечное гало над Москвой. Обложка © Telegram / КудаМосква

Жители Москвы и Подмосковья утром в пятницу, 30 октября, наблюдали необычное оптическое явление — солнечное гало. Вокруг Солнца появились яркие светящиеся дуги с красными и оранжевыми оттенками. Фотографиями поделились очевидцы, их публикует телеграм-канал «Куда Москва».

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Необычное свечение удалось запечатлеть в разных районах столичного региона. В частности, гало заметили в Сергиевом Посаде, а жители Люберец наблюдали паргелий — разновидность этого атмосферного явления, при которой рядом с Солнцем возникают яркие световые пятна.

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Солнечное гало над Москвой. Фото © Telegram / КудаМосква

Гало образуется при преломлении и отражении солнечного света в мельчайших кристаллах льда. Они находятся в перистых и перисто-слоистых облаках на высоте примерно пяти–десяти километров. В зависимости от формы и расположения кристаллов на небе могут появляться светящиеся кольца, дуги или отдельные яркие пятна.

Чаще всего гало замечают зимой, однако для его возникновения мороз у поверхности земли необязателен. Явление можно увидеть в любое время года, если в верхних слоях атмосферы складываются подходящие условия. Иногда появление перистых облаков сопровождает приближение атмосферного фронта.

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Ранее жители Подмосковья заметили в небе над деревней Ожогино гигантские светящиеся образования, напоминающие летающие тарелки. Загадочные объекты, по словам очевидцев, переливались белым, красным и оранжевым светом. Однако ведущий научный сотрудник ИКИ РАН объяснил появление необычных «НЛО» атмосферным явлением. По словам учёного, подобные облака могут возникать из-за перепадов температур, а яркие оттенки им придаёт свет наземных источников, преломляющийся в воздухе.

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Юрий Лысенко
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