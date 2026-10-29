Солнце выбросило гигантский протуберанец длиной около 500 тысяч километров

На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца размером около 500 тысяч километров. Огромное облако раскалённой плазмы оторвалось от звезды, а необычное явление одновременно зафиксировали несколько космических телескопов. При этом, по предварительным оценкам учёных, Земле ничего серьёзного не угрожает. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в поле зрения сразу нескольких космических телескопов», — говорится в сообщении специалистов.

Масштабы события впечатляют: протяжённость плазменного образования сопоставима с расстоянием, которое более чем в десять раз превышает длину земного экватора. Несмотря на внушительные размеры, учёные не ожидают серьёзного воздействия выброса на магнитное поле нашей планеты.

Астрономы объяснили, что облако плазмы движется преимущественно в сторону от Земли. По предварительным расчётам, на его пути из ближайших планет может оказаться Марс.

«В данном случае протуберанец всё же летит скорее вбок. Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс», — уточнили в лаборатории.

Протуберанцы представляют собой гигантские скопления солнечной плазмы, которые удерживаются над поверхностью звезды магнитными полями. Они могут выглядеть как светящиеся арки или вытянутые облака. Когда магнитная структура теряет устойчивость, вещество способно выбрасываться в космическое пространство.

При этом отсутствие прямой угрозы от нынешнего протуберанца не означает, что геомагнитная обстановка останется спокойной. Специалисты ИКИ РАН ранее предупредили о возможной магнитной буре 31 октября, причиной которой станет поток солнечного ветра из корональной дыры, а не сегодняшний выброс плазмы.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о магнитной буре уровня G1–G2, ожидаемой 31 октября. По предварительным расчётам, геомагнитные возмущения продлятся около 12–15 часов, преимущественно в ночь на субботу и в первой половине дня. Учёные также допускают появление полярных сияний в первые часы бури.